FOTO – Milan presentata la nuova terza maglia che divide ancora i tifosi!

(Di giovedì 22 agosto 2024) A campionato iniziato ilha finalmente presentato la: una divisa molto particolare chei tifosi del Diavolo! Ilha presentato anche laper la stagione 2024/2025. Una divisa, che come anche lo scorso anno,i tifosi per la sua particolarità e soprattutto per il fatto che non presenta nessun richiamo al rosso e al nero. Il nuovo Third kit porta in campo colori nuovi e freschi. Domina, infatti, un colore grigio con dettagli su colletto e maniche color menta. Lo stemma del, invece, è presente in versione monocromatica. Ladivisa richiama l’innovazione e soprattutto la sostenibilità per i materiali e per il concept green. La domanda che sorge spontanea è: quando verrà indossata la? L’esordio ci sarà già nella prossima giornata di campionato, sabato 24 agosto a Parma alle 18.30 contro i gialloblù.