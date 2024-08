Enel Green Power a Terracina 34mila pannelli fotovoltaici inseguono il sole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Energia pulita che presta attenzione al paesaggio e alla comunità locale, creando valore ambientale, sociale ed economico.ha messo in servizio aun nuovo parco solare che, grazie a una potenza di 12,9 MW, produrrà ogni anno circa 24GWh di energia verde, che permetteranno di evitare l'emissione in atmosfera di circa 10mila tonnellate di CO2. Grazie al nuovo impianto, il fabbisogno energetico annuo di circa 9mila famiglie sarà soddisfatto con energia completamente rinnovabile. L'impianto è costituito da 33.956solari con moduli bifacciali, più efficienti perché in grado di catturare l'energia dei raggi solari da entrambi i lati, e montati su dispositivi tracker, che cambiano l'angolatura per seguire costantemente il movimento del, come dei veri e propri girasoli.