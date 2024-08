Dybala rovescia la Roma | resta niente Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sul tavolo c’erano 75 milioni di euro da qui al 2027. Una pensione dorata ma pur sempre una pensione e piace pensare che Paulosemplicemente si sia rifiutato di dire addio al calcio che conta troppo presto. Poesia o realtà, la Joya ha ribaltato il tavolo della trattativa per portarlo incon la maglia dell’Al-Qadsiah quasi fuori tempo massimo ma l’ha fatto. A meno di colpi di scenae alla, poi si vedrà. (Ansa) Ha scritto tutto in un post su Instagram corredato da un video perfetto per celebrare l’addio. Solo che ci ha scritto “GrazieCi vediamo domenica”. E l’amico del cuore Leo Paredes ha provveduto a spiegare il significato del messaggio:. Punto. La trattativa era stata meno lineare del previsto, a dire la verità.