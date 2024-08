Sganapino contro il granchio blu Dall’attualità al teatro di burattini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La rassegna culturale ’Teatri sull’acqua’ fa tappa domani sera, alle ore 21,15, al Lido di Volano, portando con sé una ventata di tradizione e attualità grazie allo spettacolo didi Massimiliano Venturi. Il burattinaio, conosciuto per la sua capacità di unire il divertimento con la riflessione, presenterà il suo ultimo lavoro intitolato ’ilblu’. Lo spettacolo, che si svolgerà in un ambiente suggestivo vicino al mare, è aperto a tutti con ingresso gratuito, un’opportunità imperdibile per grandi e piccini di vivere una serata all’insegna deltradizionale. ’ilblu’ è una rappresentazione che unisce la tradizione deldeicon tematiche di grande attualità. Il protagonista,, una delle maschere più amate del repertorio burattinesco, si trova a fronteggiare un nemico insolito: ilblu.