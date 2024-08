Lei ha chiesto il divorzio Addio alla coppia vip più bella Le nozze appena due anni fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè arrivato. Ora è ufficiale, dopo mesi di voci e gossip, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo si è lasciata ufficialmente. La cantante si è recata in tribunale per consegnare la richiesta didal marito, con il quale si era sposataduefa. Un matrimonio che aveva fatto sognare i fan, con un ritorno di fiamma che aveva emozionato tutto il mondo. Il bacio in pubblico al Gala del Met aveva rivelato al mondo il riaccendersi di un’antica passione e duelaera convolata aduedi matrimonio e a maggio le prime voci che parlavano di una profonda crisi della, tornata insieme dopo la relazione avuta tra 2002 e 2004. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati. Lei hailJennifer Lopez ha ufficialmenteilda Ben Affleck, dopo mesi di voci sulla sua rottura.