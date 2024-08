Gioco Sporco – I misteri dello sport la riproposizione dei docufilm

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– I, ladei, a cura della redazione diMediaset Giovedì 22 agosto, in prima serata su Italia 1, ladei, a cura della redazione diMediaset «– I». In ogni puntata del programma si ripercorrono vicende, spesso tragiche, legate al mondo, approfondendo elementi contraddittori che, a distanza di anni, non sono stati del tutto chiariti. Nella prima puntata verranno raccontate le storie di Diego Armando Maradona e di Oscar Pistorius. Interviste esclusive, documenti inediti, testimonianze dirette e diversi flashback narrativi sveleranno l’aspetto intimo dei vari protagonisti: tutti hanno un lato oscuro, che deriva dalle loro origini, dall’impossibilità di rimanere normali di fronte al successo planetario, da esperienze di vita che li hanno fatti deviare.