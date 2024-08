Juventus Rugani e Djalò al passo d’addio | enigma Arthur

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Laresta focalizzata sulle operazioni in uscita.ha già salutato i bianconeri,piace un top club italiano. Entra nel vivo l’opera di sfoltimento della rosa avviata nelle scorse settimane dalla. Salutati Wojciech Szczesny (risoluzione del contratto) ed Hans Nicolussi Caviglia (al Venezia per 5 milioni), il club continua ad essere concentrato sulle operazioni in uscita finalizzate a trovare una sistemazione alternativa agli elementi finiti fuori dal nuovo progetto bianconero. Nella mattinata odierna a lasciare Torino è stato Daniele. Danieleha lasciato la(LaPresse) – Serieanews.comIl difensore, escluso dal ritiro precampionato svolto in Germania e dalle amichevoli disputate contro il Brest e l’Atletico Madrid, proseguirà la propria carriera all’Ajax.