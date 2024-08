Yacht contro uno scoglio affonda l’imbarcazione | a bordo la nota famiglia italiana

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 17 agosto 2024)uno: ala– Un Ferragosto da incubo, che rimarrà indelebile per coloro che volevano passare soltanto una bella vacanza in un mare splendido. ( dopo le foto) Leggi anche: Ferragosto rovinato: la terribile previsione di Mario Giuliacci. La pessima notizia per milioni di italiani Leggi anche: Generale Figliuolo, aperta un’inchiesta con pesanti accuse: cosa sta succedendo Yatchuno: ala“Un disastro. Un pezzo di vita se n’è andato, ma siamo salvi. Anche nella disperazione del momento abbiamo sempre mantenuto una grande lucidità; ciò ci ha senz’altro aiutato”.