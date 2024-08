Conti correnti svuotati con le nuove telefonate truffa | come difendersi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Attenzione all’ultima novità nel campo delle truffe telefoniche:possiamo difenderci da questo insidioso raggiro. Truffe telefoniche: ogni giorno che passa le vediamo aumentare di numero. Ma non è solo un problema di quantità. Anche la “qualità” delle truffe – ovvero il loro grado di sofisticazione – si intensifica sempre di più, contori sempre più hi-tech che puntano a svuotare i nostrigrazie a strumentazioni avanzate.funziona l’ultimatelefonica eevitare che ci svuotino le tasche – cityrumors.itse non bastasse, i cybercriminali sono anche abili manipolatori delle menti che non cessano di escogitare stratagemmi per farci cadere nella loro rete di inganni. Il tutto allo scopo, inutile dirlo, di entrare in possesso di dati e informazioni capaci di dare loro accesso ai nostribancari.dalle loro insidie però è possibile.