L’italiano ama il contante | ritiriamo ogni giorno un miliardo di euro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una cifra significativa: undialprelevato dagli italiani al bancomat. A rivelarlo è un rapporto del centro studi di Unimpresa, dal quale emerge come nel 2023 dagli Atm sono stati ritirati 360 miliardi di, 10 miliardi in più rispetto al 2022 e 18 miliardi in più rispetto al 2021. I prelievi agli Atm sono quindi in crescita nonostante siano sempre più frequenti i pagamenti con carte di credito e prepagate. Le banconote sono del resto l’unica e vera moneta, il resto è “virtuale”.predilige pagare in contanti, poter toccare con mano le monete. Infatti sono 200 le operazioni medie pro-capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni, fatte dagli italiani. La media dell’areaper i pagamenti alternativi alè di 370 operazioni per cittadino, con la Spagna che ne registra 290, la Germania 329 e la Francia 424.