Attacco al potere | tutto quello che c’è da sapere sul film del 1998

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024)al: trama, cast e streaming del) su Rete 4 Stasera, venerdì 16 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondaaldeldiretto da Edward Zwick con nel cast Denzel Washington, Annette Bening e Bruce Willis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Anthony Hubbard è un agente dell’FBI di New York, coadiuvato dal suo amico e collega Frank Haddad Hub, indaga su una strana simulazione di attentato a bordo di un bus di linea della città, a seguito del quale, in una misteriosa telefonata, si richiede la liberazione di uno sceicco arabo, Ahmed Bin Talal, capo di un’organizzazione di integralisti islamici, sequestrato in circostanze misteriose.