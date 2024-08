Pallanuoto Champions League 2024-2025 | RN Savona al posto della Pro Recco nella fase a gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) La Rari Nantes, finalista perdente dei play-off scudettoSerie A1 2023-dimaschile, sostituirà la rinunciataria Pro: i liguri sono stati inseriti nel Girone D. Nello stesso raggruppamento dei vicecampioni d’Italia ci saranno gli ellenici dell’Olympiacos, che lo scorso anno presero parte alla Final Four di, e i campioni di Montenegro del Primorac, ai quali si aggiungerà la vincente del Gruppo D del turno di qualificazione. Il raggruppamento delle qualificazioni che definirà l’ultima avversaria delsi giocherà a Sabadell, in Spagna, e prevede la presenza dei padroni di casa catalani, grandi favoriti per il passaggio del turno, dell’Ortigia, dei serbi del Sabac e dei transalpini del Pays d’Aix.