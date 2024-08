Fiorentina colpo Gudmundsson | le cifre dell’operazione! Il Genoa ha scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) La telenovela estiva in salsa islandese è finita. Albertdiventerà presto un calciatore della. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante delè atteso a Firenze nelle prossime ore per le visite mediche. Lae ilhanno trovato l’accordo decisivo per il calciatore sulla base di 8 milioni di prestito oneroso, obbligo condizionato a 17 e 3.5 milioni di bonus. Battuta la concorrenza dell’Inter. Ilhaildell’attaccante islandese. Il ‘Grifone’ ha l’accordo con il Sassuolo per Andrea Pinamonti, il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto. L'articolo: le! IlhailCalcioWeb.