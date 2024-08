Anteprima pronostici quote e offerte della Liga e le ultime quote

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 agosto 2024) 2024-08-15 10:00:29 Breaking news: Dopo un’eccellente estate per la nazionale spagnola, i tifosi saranno esultanti al ritorno in campo. Il Real Madrid ha strappato il titolo ai rivali più accaniti, il Barcellona, ??in una stagione in cui ha vinto anche la Champions League ed è il favorito per tornare in vetta alla classifica nel 2024-25. Come al solito, Barcellona e Atletico saranno i principali sfidanti del Real, mentre Athletic Bilbao, Real Sociedad, Girona e Real Betis si preparano a darsi battaglia per le prime quattro posizioni. Leganes e Real Valladolid neopromossi E spera di evitare di retrocedere immediatamente in seconda divisione, visto che anche Leganes, Las Palmas e Getafe rischiano di retrocedere. Tutte leprovengono da Bet365 e sono corrette al momento in cui scriviamo, martedì 13 agosto.