Partenze per il lungo ponte di Ferragosto previsto traffico da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sarà unfine settimana dalintenso quello che sta per arrivare, contraddistinto anche dalleper ildi. Sulla rete Anas, infatti, per il terzo weekend del mese èin costante aumento a causa degli spostamenti dei viaggiatori che sono rimasti fino ad oggi nelle grandi città, ma che decidono di trascorrere qualche giorno di ferie in località vicine. Anas, in quest'ottica, assicurerà la presenza sulle strade di circa 2.500 risorse in turnazione, principalmente rappresentate da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che garantiranno il monitoraggio delin tempo reale e 24 ore su 24.