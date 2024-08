Getta le lettere nella spazzatura Postino denunciato e licenziato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024): pesanti conseguenze per il’infedele’ che invece di consegnaree avvisi preferivarli. Peccato però per lui che lo abbiano beccato, fatto che gli è costato una denuncia e pure il posto di lavoro. La vicenda è avvenuta a Umbertide: dove i carabinieri della stazione locale hannoin stato di libertà alla Procura della Repubblica perugina un 32enne, "ritenuto responsabile – spiega la nota dell’Arma – del reato di soppressione della corrispondenza". L’uomo, umbro ma non umbertidese, era stato assunto a tempo determinato in sostituzione di un altro portaassente dal lavoro. Ma in giro per la città era stato vistore la corrispondenza nei cassonetti dell’immondizia, invece di consegnarla ai destinatari. "Un comportamento grave – viene spiegato – che è stato segnalato ai Carabinieri".