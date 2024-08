È morta Angela Corradi | dalla vita da gangster con Vallanzasca alla conversione come suora laica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Milano, 14 agosto 2024 – Dalle armitonaca, ladiè stata segnata da un cambio di rotta inimmaginabile per chi rea solito vederla al fianco di Renatoe ai compagni della Banda della Comasina. Nata e cresciuta nell’allora disgregato quartiere di Affori in una famiglia circense, divenne ex modella e poi, arrestata e condannata, dopo il carcere si è convertita a Dio ed è diventata una. Unastraordinaria che si è ora conclusa a 73 anni. Raccontò la suaal Meeting di Rimini nel 1983, in un tripudio di applausi dei ciellini presenti. “Quando il Signore è venuto da me – disse – non avevo nessuna intenzione di cambiare. Sono in casa, sto cercando di uscire e sono armata; i soli progetti che ho sono progetti di uccidere e il Signore mi si presenta. Non la sua immagine, ma la sua voce, per intero.