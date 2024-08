Gli incendi di Atene sono l’ennesima batosta per un Paese nella morsa della crisi climatica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) «La Grecia sta affrontando una guerra in tempo di pace. Laè qui e ci costringe a vedere tutto in modo diverso».le parole pronunciate nel settembre 2023 da Kyriakos Mitsotakis, primo ministro greco, per fare un bilanciodisastrosa estate appena archiviata. Un anno dopo, la situazione sembra ulteriormente peggiorata. Complici l’inverno più caldosua storia, la vegetazione secca e le violente ondate di calore estive, la Grecia è ancora alle prese conboschivi che stanno creando scenari apocalittici anche nelle aree urbanizzate. Ad, ma non solo, il cielo ha assunto un inquietante colore giallognolo dopo l’o divampatogiornata di domenica 11 agosto tra Maratona e Varnava, nell’Attica orientale, a poche decine di chilometri dalla capitale.