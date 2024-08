Avevo uno stipendio a sei zeri ma ingrassavo di 10 chili ogni anno | ho deciso di licenziarmi Ora vivi da mia zia e faccio 3 lavori ma basta stress

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Lasciare un lavoro con unoa sei cifre per stare meglio? Assolutamente sì. O, almeno, è quello che pensa Ashley Couto, una donna che ha scelto di licenziarsi e abbandonare unoa seiper prendersi cura della propria salute mentale. Anche se ha dovuto lasciare il suo appartamento per trasferirsi da sua zia e guadagnare di meno. “Ero da qualche parte sull’oceano atlantico – spiega la donna a Business Insider -, di ritorno da un lussuoso viaggio di dieci giorni a Parigi. Lì ho realizzato che avrei dovutodal mio lavoro cona sei cifre come direttrice operativa perché ho passato tutte le vacanze con l’incubo delle notifiche da parte del mio team”. Unoche Ashley ha accumulato lavorando oltre 60 ore a settimana per cinque anni.