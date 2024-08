A Place To Bury Strangers fuori il 4 ottobre con il nuovo album Synthesizer

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Il” del gruppo ATouscirà il 4su DEDSTRANGE ed è anticipato dalsingolo. E’ possibile ascoltare ilsingolo “You Got Me” e guardare il video. Inoltre, il tour mondiale inizia alla fine di questo mese. AToescono con il singolo “You Got Me” La band newyorkese ATopubblica ilsingolo/video “You Got Me” tratto dal loro prossimo, che sarà il settimo, dal titolo “”, in uscita il 4via Dedstrange. Dopo il singolo “Disgust” che “suona tanto piacevole e ballabile quanto rivoltante e storpiato” (Paste), “You Got Me” continua a seguire l’esempio. Cosa racconta il singolo “You Got Me”? Rappresenta la fotografia di un’estate perfetta fatta di amore, lussuria, uscita dal branco e perdita della notte.