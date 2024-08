Paola Egonu miglior servizio delle Olimpiadi! Anna Danesi svetta nella classifica dei muri | tutte le classifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alledi Parigi 2024,è stata premiata comegiocatrice del torneo e ben sei azzurre sono state inserite nel Dream Team ricevendo i premi individuali (opposto, Alessia Orropalleggiatrice, Monica De Gennarolibero,centrale, Myriam Syllaschiacciatrice). Le ragazze del CT Julio Velasco hanno dominato in lungo e in largo, travolgendole avversarie. Andiamo a vedere anche le statistiche del campo per capire come sono andate le pallavoliste della nostra Nazionale sotto il profilo dei freddi numeri.