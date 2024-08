Rugby Championships 2024 | All Blacks ko contro l’Argentina il Sudafrica annienta l’Australia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Giornata da dimenticare per le compagini oceaniche nelChampionship. Nella partita inaugurale, a Brisbane,ha infatti subito una batosta per mano del, incassando cinque mete e realizzandone solo una. 33-7 il punteggio finale, con i Wallabies capaci quantomeno di sbloccarsi dopo un primo tempo concluso in svantaggio per 21-0. Sconfitta anche per la Nuova Zelanda, che in quel di Wellington ha ceduto il passo a sorpresa alper 38-30. Dopo aver chiuso la prima metà di gara in vantaggio, gli Allsono stati rimontati nella ripresa, subendo la terza sconfitta della propria storiai Pumas.: Allko, ilSportFace.