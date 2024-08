Il business che uccide la passione | il caso del motorsport in Italia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 10 agosto 2024) In, ilè un lusso. Un lusso che pochi possono permettersi. Perché un Paese che ha dato i natali a campioni come Schumacher e Raikkonen tratta così male le quattro ruote? In, ilsembra vivere in un paradosso permanente. Da un lato, si sente spesso dire che la Formula 1 e le categorie minori non siano molto seguite, quasi fossero uno sport di nicchia relegato ai margini dell’interesse nazionale. Dall’altro, però, chiunque tenti di seguire queste discipline si scontra con una realtà che racconta tutt’altro: un panorama televisivo e mediatico che sembra fare di tutto per affossare il, nascondendolo dietro paywall e pacchetti sportivi inaccessibili, dominati dal calcio.