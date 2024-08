Ciclismo caduta in allenamento per Longo Borghini | salta il Tour de France femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Elisanon prenderà parte alde2024. Ad annunciarlo è stata la stessa ciclista azzurra del team Lidl-Trek tramite i propri canali social, spiegando i motivi del forfait: "Non sarò alla partenza deldea causa di unain. Non ho alcuna frattura, ma ho lasciato parecchia pelle sulla strada e non mi è possibile salire in bici. E' dura non poter essere al fianco delle proprie compagne di squadra a combattere per il".