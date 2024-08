“Parthenope” cosa racconta il primo trailer del film di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su amica

Parthenope: ecco il teaser del film di Paolo Sorrentino – con Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri – che sarà nelle sale italiane dal 24 ottobre distribuito da Piper: "Un viaggio tra amori impossibili" «Parthenope sta per cominciare il suo lungo viaggio nei cinema di tutto il mondo», dichiara il regista. «Un viaggio fatto di amori impossibili e amori mancati. Ma è proprio questa imperfezione a rendere la vita affascinante e la gioventù indimenticabile. E Napoli sullo sfondo, il grande amore riuscito». Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes, racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un'epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell'amore.