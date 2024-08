Arte e natura laboratori di riuso | alla scuola dell’infanzia di Castel Rozzone i bambini imparano la cura dell’ambiente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’EEA, l’Agenzia Europea, lo ha dichiarato in uno studio pubblicato recentemente: il consumo di plastica in Europa è elevato e continuerà ad aumentare nei prossimi anni. Quale soluzione? Passare ad un’economia circolare della plastica. Che fa rima con, riciclo, riparazione. “Tra le famiglie c’è molta sensibilità. Vengono da noi e ci dicono: ‘Ho questo a casa, mi dispiace buttarlo. Non è che voi lo riutilizzate?’”. Karen Viani è coordinatrice della‘San Giuseppe’ di, dove, dallo scorso settembre a luglio, ‘RappOrti sinergici: semi di comunità’ ha coinvolto 92connellae attività con materiali di recupero, appunto.