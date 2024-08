Uomo d’area gol e esperienza | ecco perché l’Atalanta ha preso Retegui

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) E alla fine la scelta, repentina come giusto che fosse, è ricaduta su Mateoera chiamata a muoversi il più velocemente possibile sul mercato per fare in modo di mettere le mani su un attaccante già affermato e pronto calarsi in maniera pressoché istantanea all’interno dell’impianto di gioco di Gian Piero Gasperini. La Dea ha dunque pescato in casa Genoa confezionando un’operazione di mercato tanto fulminea quanto onerosa e che inietterà 25 milioni di euro nelle casse del Grifone, bonus compresi. Maha scelto Mateoper sopperire alla pesante e piuttosto prolungata assenza di Gianluca Scamacca? La decisione di portare a Bergamo il classe 1999 verte soprattutto sulla necessità di andare alla ricerca di un profilo già ‘pronto’, il cui inserimento all’interno dei quadri tattici nerazzurri si spera possa essere il più rapido possibile.