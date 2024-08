Tommy Kuti video intervista Tutto un gioco Ololufemi | Nuova fase del mio percorso connetto musica afro con italiana

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Chi è Kento arriva in Italia con la famiglia dalla Nigeria a soli due anni, cresce a Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove comincia a fare musica da giovanissimo. Dopo essersi laureato a Cambridge, forma a Brescia il primo collettivo con altri rapper, dal nome Mancamelanina. Seguito nel management da Paola Zukar, Kento entra in Universal diventando uno dei primi artisti di seconda generazione firmati da una label multinazionale in Italia. Nel 2016 collabora con Fabri Fibra nel brano Su le mani e nel 2018 pubblica il suo primo album Italiano Vero che contiene il singolo #italiano.