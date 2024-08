Nina Moric assente alla festa del figlio Carlos Maria si sfoga sui social | Fa troppo male

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ha festeggiato i suoi primi 22 anniCorona, ildi Fabrizio e. Il giovane ragazzo ha soffiato le candeline in Sicilia, dove attualmente si trova in vacanza insieme al padre e a Sara Barbieri, la compagna dell’ex re dei paparazzi in dolce attesa di un maschietto che nascerà a dicembre. Grande: la modella croata. Lasembrerebbe che non se la sia sentita di andare in Sicilia in quanto non starebbe passando un periodo sereno. Una scelta difficile per la donna, che ha esternato tutta la sua sofferenza su Instagram. In una serie di storieha condiviso alcuni momenti insieme a suo, dedicandogli dolci frasi d’amore. Le sue parole: Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mie braccia e io ho capito che stavo tenendo l’amore più grande della mia vita. Sono passati tanti anni da quel giorno.