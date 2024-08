Parigi 2024 | skate Sorgente chiude al sesto posto Dell' Aquila infortunato niente ' finalina' nel taekwondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Il 21enne australiano Keegan Palmer si conferma campione olimpico nelloboarding, specialità park. Tre anni fa già oro a Tokyo, atrova in finale una prima run da 93.11 che gli consegna la vittoria. Argento allo statunitense Tom Schaar (92.23), bronzo per il brasiliano Augusto Akio (91.85).da fare per l'italoamericano Alex, che si era qualificato alla finale col terzo miglior punteggio: il suo 84.26 nella seconda run gli vale solo il. Una lesione tendinea all'adduttore sinistro costa carissima a Vito. L'azzurro è costretto a saltare laper il bronzo nella categoria -58 kg diprevista per le 20.35. Il pugliese, oro a Tokyo, dopo aver superato ottavi e quarti di finale, è stato battuto in semifinale dall'azero Magomedov.