Alice Finot commuove la Francia | primato europeo nei 3000m siepi e proposta di matrimonio al compagno – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quarto posto alle Olimpiadi,neidinon vince la medaglia ma si regala una serata indimenticabile, che ha commesso tutta la. Per la prima volta nella sua carriera, la 33enne francese ha fatto registrale il tempo di 8’58”67 che le vale il record in Europa. Nonostante non sia riuscita a raggiungere il podio, al termine della garaha approfittato del personale giro d’onore per fare ladial suospagnolo. E l’ottimo tempo raggiunto le è valsa anche l’atto d’amore più grande, nel segno del numero 9. ???????????? Après sa 4e place aux JO et son record d’Europe du 3 000 m steeple,a profité de son tour d’honneur pour demander sonn en mariage ! ????pic.twitter.