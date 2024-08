Volley Loveth Omoruyi torna in squadra alle Olimpiadi | l’Italia ritrova la quarta schiacciatrice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Nuovo cambio perin vista della sfida di questa sera (ore 21.00) contro la Serbia, quarto di finale del torneo difemminiledi Parigi 2024.si è completamente rimessa dopo la gastroenterite che l’aveva resa indisponibile per il confronto contro la Turchia, ultimo incontro della fase a gironi. Latornerà così in lista tra le dodici a referto per il big match odierno nella capitale francese, dove verrà messo in palio il pass per la semifinale da disputare contro la Turchia, che oggi ha regolato la Cina al tie-break. Un paio di giorni fa era subentrata il libero Ilaria Spirito, che resta a disposizione come riserva in caso di future evenienze. Il CT Julio Velasco avrà così a propria disposizione un martello in più, da utilizzare in caso di necessità per mescolare un po’ le carte in tavola.