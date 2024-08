Nuoto tutte le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’Ital-ha concluso la sua esperienza nella vasca della Defense Arena diper quanto concerne ilin corsie. Dal 27 luglio al 4 agosto lo spettacolo non è mancato e il Bel Paese ha conquistato cinque, con la seguente distribuzione: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. Nei 100 rana uomini c’è stata l’affermazione a sorpresa di Nicolò Martinenghi. Non è stata la gara della vita di Tete, ma quella in cui l’azzurro ha saputo cogliere l’attimo ed essere il più forte mentalmente. Un atto conclusivo non velocissimo, molto equilibrato, dove la freddezza e la capacità di analisi del lombardo sono stati gli elementi discriminanti. Nei 100 dorso uomini il sigillo più pronosticato, quello di Thomas Ceccon. Presentarsi ai Giochi come l’uomo da battere non è semplice.