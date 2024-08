Il primo sintomo dell’ischemia cerebrale | è fondamentale saperlo per salvarti la vita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’ischemia celebrale può portare gravi conseguenze e, oltre a sapere come prevenirla, è importante anche conoscere i sintomi. Tra le tante malattie che possono colpire improvvisamente, lasciando conseguenze anche gravi, c’è l’ischemia. Da definizione scientifica, come descritto da Humanitas sul suo sito ufficiale, è una malattia causata dalla riduzione di apporto di sangue, e dunque di conseguenza di ossigeno, al cervello. Attenzione a non sottovalutare questi particolari sintomi- cityrumors.itL’ischemiapuò essere di tipo focale (quando è confinata in un’area limitata del tessuto) o tipo globale, quando vengono coinvolte più zone del cervello.