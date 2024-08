Dal taglio dell’Irpef al cuneo fiscale | le nuove mosse del governo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pausa estiva e poi si entra nel vivo per definire la prossima manovra. Le idee ille ha chiare ed ora si devono definire i dettagli. Ultimi giorni di lavoro per la politica prima delle vacanze estive. Dalla prossima settimane le porte della Camera e del Senato chiuderanno per un po’ di tempo e riapriranno a settembre. Un periodo per ricaricare le pile in vista di un rientro che già da ora si preannuncia molto intenso. Giorgia Meloni – cityrumors.it – foto AnsaAlla ripresa dei lavori, infatti, nella maggioranza inizierà il confronto sulla prossima manovra e ci attendiamo un dialogo sicuramente serrato nel centrodestra per arrivare ad un compromesso. I partiti avanzeranno le proprie richieste e poi toccherà al premier Meloni e al ministro Giorgetti fare una legge di bilancio che possa accontentare le forze politiche.