Calciomercato Triestina definita una trattativa con il Cosenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lacontinua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie C e l’ultima mossa sulè interessante: è fatta per l’arrivo di Christian D’Urso dal. “La SocietàCalcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Christian D’Urso alla Società U.S.Calcio. News, dall'Inter arriva un difensore centrale: nome e dettagli D’Urso ha collezionato 43 presenze con la maglia rossoblù e 4 gol. A Christian il ringraziamento della Società per il suo impegno e la serietà dimostrata nel corso di queste stagioni e l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi”.