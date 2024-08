Anticipazioni Beautiful puntate italiane | Bill smascherato Sheila in fuga

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nel corso delle prossimediCarter si ritroverà braccata dalla polizia. Stando alle, infatti, la donna smaschererà il piano diSpencer per farla finire definitivamente in prigione e si darà alla. Ricordiamo che, di recente, Finn e Steffy sono riusciti a catturare, ma in suo soccorso è inaspettatamente arrivato, il quale non solo ha liberato la dark lady, ma ha anche annunciato a tutti di essere innamorato di lei. A quel punto, Spencer ha ricattato la coppia minacciando di denunciare Taylor per avergli sparato molti anni prima se loro avessero testimoniato contro. Il medico e la Forrester, messi con le spalle al muro, hanno ceduto al ricatto e la Carter è tornata in libertà. La donna si è poi trasferita a casa di, il quale si è messo contro tutta la sua famiglia pur di stare con