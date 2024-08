Coppa Italia Cesena oggi al debutto Mister Mignani | Pronti per il Padova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Finalmente si comincia a fare sul serio, nel senso che da stasera incolsi comincia a giocare per passare il turno. Ilsi presenta al suo primo appuntamento ufficiale con importanti novità in campo e un paio di defezioni. Le novità riguardano i nuovi innesti portati a casa da Fabio Artico, marcano visita Saber per i soliti problemi alla schiena e Siano, alle prese con un fastidio al piede, mentre Calò è squalificato. "Siamo molti, una trentina di ragazzi compresi i giovanissimi aggregati – comincia Michelealla sua prima conferenza pre-match della nuova stagione – naturalmente terrò conto di chi è in uscita e di chi è arrivato da poco, cercherò di dare minutaggio a tutti, compreso Antenucci, l’ultimo arrivato, cercando di evitare infortuni".