Latitante arrestato nel b&b abusivo

(Di sabato 3 agosto 2024) di Lorena Cellini Si nascondeva a Civitanova in un b&bunpugliese, ricercato per reati di spacco di droga, per i quali deve ancora scontare quattro anni di carcere. Dall’alba di giovedì è rinchiuso nel carcere di Fermo dove è finito in seguito a un blitz dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitanova che lo hannodopo un’irruzione nella struttura in cui alloggiava e che lavorava ’in nero’ non risultano tra quelle abilitate. Si tratta di un 36enne originario di San Severo, nel foggiano, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata.