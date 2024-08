Un viaggio duro Sharon Stone mistero sull' occhio nero | la foto che preoccupa tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Misteriosoper. "Questoè stato, ma io sono più dura", ha scritto l'attrice a corredo dellapubblicata su Instagram. Nello scatto, la diva di Hollywood si mostra all'interno di un ascensore con un livido scuro che le circonda l'sinistro. Nessun dettaglio in più: lanon ha spiegato cosa le sia successo durante ildifficile che pare abbia affrontato. I fan hanato chiedendo spiegazioni, ma nulla. In molti, comunque, si sono dettiti e hanno inviato all'attrice messaggi di vicinanza e pronta guarigione. In un altro post, poi, la diva ha fatto sapere di trovarsi in vacanza in Turchia. A corredo di unain cui si vede una piscina privata interrata, con un ampio patio adiacente e un'area erbosa, ha scritto: "Se qualcuno sta considerando la Turchia per una vacanza, questo è il cortile della mia camera d'albergo".