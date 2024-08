Parigi 2024 BMX Racing | niente finale per Bertagnoli è il primo degli esclusi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sfuma per un soffio il sogno di volare inper Pietronella BMXalle Olimpiadi di. Il veronese, che ieri ha superato il taglio approdando così in semi, era inserito nella prima delle due batterie. Tre le run previste per passare da sedici a otto partecipanti per la, in ogni batteria otto ciclisti. Nella prima run, sesto posto amaro per l’azzurro, che parte bene ma viene poi chiuso e non riesce a riemergere. Le cose vanno meglio nella seconda run, dove stavoltacomincia male restando nelle retrovie, poi però è abile in una delle curve del percorso a inserirsi all’interno, evitando peraltro un tamponamento con caduta di un rivale, e andando a chiudere al terzo posto.