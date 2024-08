Murray si ritira e il suo tweet è già iconico | Comunque il tennis non mi è mai piaciuto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “ilnon mi è mai”. Con questoAndysi congeda, a suo modo, daldopo l’ultimo match della sua carriera, il doppio alle Olimpiadi di Parigi perso contro Fritz e Paul. Un commento che rispecchia in pieno l’ironia delta scozzese, vero e proprio monumento di questo sport, amato sino alla follia e onorato sino in fondo nonostante un fisico martoriato da infortuni e operazioni chirurgiche. Tre Slam, tra cui due titoli a Wimbledon, e il numero 1 al mondo raggiunto nell’epoca di Djokovic, Federer a Nadal, tanto da conquistarsi un posto tra i “Fab 4” della storia. Immediata anche la sostituzione nella lapidaria ‘bio’ del suo profilo su X. Il suo “I play” è subito stato sostituito dal verbo al passato ‘played’. Never even likedanyway.