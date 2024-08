Errani-Paolini non si fermano più! Raggiunta la finale doppio alle Olimpiadi di Parigi | è la prima volta nella storia del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Esia! Sarae Jasmineraggiungono l’attonelfemminiledi. Battuta in 2 set (6-3; 6-2) la coppia Noskova-Muchova. Le due atlete riscrivono ladello sport: nessuna coppia,di loro, era riuscita a raggiungere il traguardo della medaglia nelolimpico. Il primo – e per ora – unico successo in assoluto delnei Giochi Olimpici risale al 1924, con la medaglia di bronzo nel singolo di Uberto de Morpurgo. Oro o argento: comunque andrà, la spedizione azzurra potrà contare di un’altra medaglia da aggiungere al proprio bottino.