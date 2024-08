Bologna Orsolini sogna già le notti europee | Ho i brividi per la Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – E’ un Orso 2.0 quello che si è presentato in sala stampa nel penultimo giorno di ritiro a Valles. Saranno i colpi di sole nei capelli, saranno i tanti anni passati in rossoblù o magari la fascia di capitano tenuta con orgoglio nelle amichevoli ma l’esterno offensivo ascolano sembra aver raggiunto la maturità nella stagione dei grandi sogni. Il nuovoL'eredità di Zirkzee "è un’onda bellissima” Le ultime da Valles Lo racconta lo stessoche non nasconde il suo amore pere la volontà di essere un esempio per i giovani e i nuovi arrivati: “E’ arrivato il momento di essere un punto di riferimento per i più giovani, quello che magari negli altri anni facevo più fatica ad essere – racconta Orso - Un po’ di esperienza posso dire di averne.