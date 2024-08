Roma all’università Uer nuovo corso laurea in Medicina

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Università Europea di(UER) ha aperto le iscrizioni per il test di ammissione online aldiine Chirurgia, previsto per l’anno accademico 2024-2025. Il bando è disponibile sul sito ufficiale dell’università, mentre ilè in attesa dell’accreditamento definitivo da parte del ministero. Secondo una nota dell’Università, “Per rispondere alla crescente necessità di nuovi medici e per ampliare l’offerta formativa, UER ha iniziato da tempo le procedure per avviare ildimagistrale ine Chirurgia (LM-41). Una volta completato il processo di accreditamento e autorizzazione, ilprenderà il via nell’autunno dell’anno accademico 2024-2025 con una prima classe di 60 studenti.” Il test di ammissione si terrà mercoledì 25 settembre 2024, mentre la scadenza per le iscrizioni al test è fissata al 13 settembre.