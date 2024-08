La profezia d’agosto | Marche senza pienone Gli italiani risparmiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ad agosto lenon faranno il pieno, "perché sono troppo legate al turismo italiano, che copre l’87 per cento del movimento, al contrario del resto d’Italia, dove invece l’incidenza dei villeggianti esteri è del 50 per cento". Lo dice Ludovico Scortichini, nei bord locali e nazionali di Confindustria turismo e titolare di un tour operator. "Il nostro problema – aggiunge – sarà di riuscire ad arrivare a un rapporto del 70-30 per cento tra turistie stranieri, per avere un buon bilanciamento". E le aree che andranno meglio? "Tutta la fascia a nord della regione, anche perché ha il traino di Pesaro Capitale italiana della cultura". Intanto diversi operatori turistici sostengono che non si farà il pieno nenche sotto Ferragosto. "Possibile che si riescano a trovare camere libere – ammette Scortichini –.