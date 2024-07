WRC Hyundai e Toyota si sfidano nel Rally Finlandia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non si ferma il FIA WorldChampionship, protagonista questo fine settimana con il tradizionale. Gli equipaggi si preparano per affrontare uno degli eventi più iconici della stagione, unico nel calendario viste le velocissime prove speciali ricche di insidie e salti.sidopo il round in Lettonia, il belga Thierry Neuville resta ancora in vetta al campionato con la prima auto del brand coreano. La I20 11 vanta provvisoriamente 145 punti all’attivo contro i 132 del gallese Elfyn Evans (), i due sembrano destinati a continuare ad oltranza un duello che è iniziato a gennaio con ildi Montecarlo. Come accaduto due settimane fa ci sono due auto che possono intromettersi per il successo. Stiamo parlando delle dueYaris GR1 affidate a due mastri del volante: il francese Sébastien Ogier ed il finnico Kalle Rovanperä.