Chi ha ucciso Sharon Verzeni? È caccia al killer della ragazza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Resta avvolto nel mistero l’assassinio di, 33enne ritrovata sanguinante dopo un’aggressione tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, nel bergamasco. Gli inquirenti stanno scavando nella vita privatagiovane, nella speranza di trovare qualche indizio che possa aiutare nelle indagini. La storia di, di Bottanuco, si era trasferita tre anni fa a Terno d’Isola, distante circa 10 minuti dal suo paese d’origine. Aveva un diploma di estetista, da un po’ lavorava in un bar-pasticceria e viveva in una villetta bifamiliare insieme al compagno Sergio Ruocco, di Seriate. Gli inquirenti hanno interrogato a lungo Ruocco e hanno sequestrato il suo cellulare e quello di, ma non ci sarebbe alcun sospetto su di lui.