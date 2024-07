Thunderbolts | Un Film che Cambierà Radicalmente il Marvel Cinematic Universe

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 30 luglio 2024) Scritto da: Uncheil*, il nuovo capitolo del(MCU), promette di rivoluzionare l’intero corso della saga. Lo afferma David Harbour, interprete di Red Guardian, che ha recentemente lasciato intendere come ilavrà un impatto significativo sull’universo. Diretto da Jake Schreier e scritto da Lee Sung Jin,* riunirà antieroi e supercattivi già noti ai fan, provenienti daprecedenti come The Falcon and the Winter Soldier e Black Widow. Antieroi e Supercattivi si Riuniscono per una Nuova Avventura Uno degli elementi più curiosi di questo nuovo progetto è l’asterisco nel titolo, che secondo il presidente deiStudios Kevin Feige, verrà spiegato solo con l’uscita del