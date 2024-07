Parigi 2024 | inchiesta Polizia su divulgazione dati sensibili atleti israeliani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Venerdì scorso idegliin gara alle Olimpiadi disono stati diffusi in modo illecito sul web. E’ successo durante la cerimonia inaugurale, quando iprivati e personali deglidella delegazione dello Stato Ebraico sono finiti sul web in modo illegale, informazioni coperte tutte quante dalle norme sulla privacy. Sono stati divulgati addirittura gli analisi del sangue e alcune password su un canale Telegram. A questo proposito, laha aperto un’indagine: sollecitata dalla France Presse, la sezione per la lotta al cybercrimine ha confermato l’apertura di un’giudiziaria per oltraggio al sistema automatizzato di, per “capire come questipersonali disiano stati ottenuti: le informazioni inizialmente diffuse sono state in teoria ritirate dai social”, assicura una fonte come riporta l’Ansa.